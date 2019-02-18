محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية حيث تم تسليمه درع الأكاديمية، وذلك عقب إلقاء محاضرة ضمن أنشطة البرنامج القيادي للدعاة في مقر الأكاديمية.
وحسب بيان، أشادت الدكتورة رشا راغب، بمجهودات الدكتور شوقي علام، وسعيه لتخريج كوادر جديدة من الدعاةللمساهمة في إصلاح المجتمع المصري ليس فقطمحليًا بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن هذا البرنامج يساهم في رفع صورةمصر في العالم أجمع.
ومن جانبه أعرب فضيلة المفتي عن تقديره للتوجه الرئاسي في رعاية هذه الأكاديمية، واعتبر أنها البداية الصحيحة لخلق جيل مثقف راقي يقودالريادة المصرية، مشيراً الى أن البرامج مطروحةتعد انطلاقة بديعية تقود الفكر الصحيح في مصروالخارج.
وثمن علام، هذا الجهد المبذول من الأكاديمية تحت قيادة دكتورة رشا راغب، مضيفا أن الأكاديمية الوطنية مصنع حقيقي لصناعة الإنسان، لتكون مصر رائدة في هذا العالم.
كما أشاد أيضًا بالتغيرات الحقيقية الملموسة داخل الأكاديمية، ممايساهم في تعظيم دورها بالعمل علي تنمية هذه القدرات.
ومن أهداف البرنامج القيادي للدعاة التدريبوالتعرف على أحدث النظم السياسية والاقتصاديةوالإعلام والقانون، بالإضافة إلى علوم الإدارةوالقيادة، وريادة الأعمال والمهارات العامة، والدراسات الثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل مفتي الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.