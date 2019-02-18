الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل مفتي الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية حيث تم تسليمه درع الأكاديمية، وذلك عقب إلقاء محاضرة ضمن أنشطة البرنامج القيادي للدعاة في مقر الأكاديمية.

وحسب بيان، أشادت الدكتورة رشا راغب، بمجهودات الدكتور شوقي علام، وسعيه لتخريج كوادر جديدة من الدعاةللمساهمة في إصلاح المجتمع المصري ليس فقطمحليًا بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن هذا البرنامج يساهم في رفع صورةمصر في العالم أجمع.

ومن جانبه أعرب فضيلة المفتي عن تقديره للتوجه الرئاسي في رعاية هذه الأكاديمية، واعتبر أنها البداية الصحيحة لخلق جيل مثقف راقي يقودالريادة المصرية، مشيراً الى أن البرامج مطروحةتعد انطلاقة بديعية تقود الفكر الصحيح في مصروالخارج.

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وثمن علام، هذا الجهد المبذول من الأكاديمية تحت قيادة دكتورة رشا راغب، مضيفا أن الأكاديمية الوطنية مصنع حقيقي لصناعة الإنسان، لتكون مصر رائدة في هذا العالم.

كما أشاد أيضًا بالتغيرات الحقيقية الملموسة داخل الأكاديمية، ممايساهم في تعظيم دورها بالعمل علي تنمية هذه القدرات.

ومن أهداف البرنامج القيادي للدعاة التدريبوالتعرف على أحدث النظم السياسية والاقتصاديةوالإعلام والقانون، بالإضافة إلى علوم الإدارةوالقيادة، وريادة الأعمال والمهارات العامة، والدراسات الثقافية.