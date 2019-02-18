"قومي حقوق الإنسان" يلتقي منظمات المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار؛

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة التقدم المحرز في توصيات المراجعة الدورية الشاملة، يوم الأثنين الموافق 18/2/2019 بمقر المجلس، والتي شارك فيها ممثلين عن ثلاثين جمعية ومؤسسة أهلية معنية بحقوق الإنسان والمرأة بالقاهرة الكبري وذلك في سياق سلسلة من ورش العمل ينظمها المجلس.

وناقش المشاركون في الورشة تفاعل الحكومة مع التوصيات التي وافقت مصر علي قبولها في المراجعة الدورية الشاملة عام 2014.

وأكدالمجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.

ومن المقرر أن ينظم المجلس ورشتي عمل في محافظة أسيوط للجمعيات العاملة بمحافظات الوجة القبلي وبمحافظة الأسكندرية للجمعيات العاملة بالوجة البحري.