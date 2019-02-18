نائب محافظ الجيزة يترأس اجتماعًا تنسيقياً لدعم حملة "2 كفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

ترأست الدكتورة لمياء عبد القادر نائبة محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، اجتماعاً تنسيقياً لدعم حملة "2 كفاية" والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور صبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن بالجيزة والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتورة راندا فارس المنسق العام للحملة.

وقالت نائبة محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حسب بيان، إن محافظ الجيزة وّجه بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح المبادرة وتذليل أي عقبات، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وبهدف تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من البرنامج بقرى وحضر المحافظة.

وأضافت أن الحملة تعمل على مواجهة وتلافي المشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية وما يترتب عليها من أثار سلبية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية، وكونها السبب الرئيسي لتأخر ظهور أي مؤشرات للتنمية.

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وأكدت عبد القادر على تقديم المحافظة الدعم الكامل للحملة، خاصة أن محافظة الجيزة تحتل المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الأعمال التي بدأت منذ انطلاق الحملة، مثل تقديم الخدمات الطبية، ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتنظيم قوافل طبية وتوعوية بالأماكن البعيدة، وتجهيز الوحدات الصحية بالأجهزة والوسائل المناسبة، والتنسيق بين الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن ومديرية الصحة ومديرية الأوقاف لتنفيذ الندوات التثقيفية والتوعوية.

من جانبها صرحت الدكتورة راندا فارس منسق عام برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن ومنسق عام حملة "2 كفاية" بأن الملف السكاني عانى من الإهمال خلال السنوات الأخيرة وأن معدلات النمو السكاني لا تتماشى مع معدلات النمو الاقتصادى، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة والأمية.

وأكدت فارس ثقتها في نجاح حملة "2 كفاية" بالمحافظة في ظل الاهتمام الذي لمسته من المسؤولين والقيادات التنفيذية وجمعيات المجتمع المدني بالمحافظة.