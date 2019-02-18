"جمعة" يدعو لاستحداث أنواع جديدة من الوقف بمجالات الصحة والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شدد محمد محتار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، أهمية تفعيل دور الوقف سواء في خدمة المجتمع أم في الإسهام في دفع عجلة التنمية، والاستعداد لوضع كامل الخبرات المصرية في مجال الأوقاف وفِي مجال الدعوة في خدمة أشقائنا، وكذلك الاستفادة من تجاربهم في ذلك، وأن نعمل معا علي نشر ثقافة الوقف الخيري وفِي مجال الاستثمارات المشتركة لصالح تنمية الوقف وتعظيم عائد استثماره خدمة للأغراض التي أوقف من أجلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية، ظهر اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ملف إدارة الوقف العربى، وقد تناولت المناقشات العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.

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ودعا جمعة لضرورة تبادل الخبرات في مجال حماية الوقف والحفاظ عليه واستحداث وقفيات جديدة ولاسيما فى المجالات الحيوية كالصحة لعلاج غير القادرين، ومجال التعليم ودعم البحث العلمي، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية وخدمة الأديان السماوية وخدمة الانسانية.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة أحمد رسلان، وكذلك أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك في مجالات الأوقاف والدعوة الاسلامية وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية في أكاديمية الأوقاف لتدريب الآئمة والدعاة.

كما أكد رسلان أن اللجنة تدعم وزير الاوقاف، وما ذكره بشأن التعاون بين اللجنة والاتحاد يمكن القيام بالكثير من حيث الاستفادة والتعاون بين الدول العربية فى مجال ادارة الوقف لصالح الدول والشعوب العربية.​