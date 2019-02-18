التعليم: 430 ألف متقدم لمسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن عدد المتقدمين لمسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، خلال فترة فتح باب التقديم الإلكتروني منذ 7 فبراير الماضي وحتى الجمعة الماضية 15 فبراير، نحو 430 ألف متقدم.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.

وأضاف عمر، أنه عندما بدأت الوزارة حصر العجز في أعداد المعلمين بمدارس الجمهورية، وجدت أن العجز يقدر بنحو 98 ألف معلم، في مدارس التعليم العام والفني.

ولفت إلى أن المديريات والإدارات التعليمية بذلت مجهودا كبيرا لتطبيق قواعد جديدة لتدارك العجز، حتى وصل عدد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة نحو 67 ألف معلم فقط، وهو العدد المستهدف من المسابقة.