"لم الشمل".. سجن القناطر يستقبل 11 طفلًا مودعين بدور رعاية لزيارة أمهاتهم السجينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

استقبل سجن القناطر "نساء"، 11 طفلًا مودعين بإحدى دور الرعاية لزيارة أمهاتهم نزيلات السجن.

ووافق قطاع مصلحة السجون على زيارة الأطفال لأمهاتهم نزيلات السجن نساء بهدف لم شمل الأسرة، وقامت الأخصائيات الاجتماعيات باصطحاب الأطفال وتمت الزيارة.

واطمأنت الأمهات المسجونات على أولادهن، ما كان له مردودًا إيجابيًا وسط المسجونات.

جاء ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ولاسيما الرعاية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لكافة النزلاء .