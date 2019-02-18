17 أبريل.. الحكم على وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الإثنين، الحكم في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لجلسة 17 أبريل المقبل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.