تأجيل محاكمة متهمين بالاتجار بالبشر في السلام لـ 17 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة عاملين اثنين متهمان بالاتجار في البشر بمنطقة السلام أول، لجلسة 17 مارس .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف

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كشف قرار الاحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام اول قيام المتهمان محمد زكريا، عامل، و محمد عصام، عامل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم الأطفال عبد الله أنور، وإبراهيم محمد، وعبد العال أحمد، وأحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد ،و محمد أحمد بقصد استغلالهم في أعمال التسول اذ أتفق المتهمان علي استقطاب الاطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول ونفاذا لاتفاقهم الاجرامي أوعزوا المجني عليهم بالقيام بتلك الاعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم علي النحو الوارد بالتحقيقات

اضاف قرار الاحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض الطفلين عبد الله أنور ،و ابراهيم محمد والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلاديةكاملة بالقوة بأن اصطحبهما عنوه لمكان الواقعة

واستعمت النيابة العامة الي اقوال الطفلين عبد الله أنور، 17 سنة ،و ابراهيم محمد ، 16 سنة انه حال قيامهما باعمال التسول تعرفوا علي المتهم الاول وسخرهما لاعمال التسول لصالحه واضافا بقيامه بالتعدي الجنسي عليها .