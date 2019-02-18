أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء حول أزمة رواتب المعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء حول أزمة رواتب المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن أزمة رواتب المعلمين في مصر.

وقال عباس، إن هناك المئات من الشكاوى التي يقدمها المعلمين لنواب البرلمان بمختلف محافظات الجمهورية بشأن راتب المعلم الذي يظل ثابتا على أساسي عام 2014 وأن الخصومات تكون على أساسي 2019 بالإضافة إلى أن مكافآتهم التي تصرف بنسبة من المرتبات الأساسية لعام 2014، ومن واقع الحساب الختامي للعام المالي 2017 - 2018 والبالغ قيمة الباب الأول الأجور والتعويضات العاملين لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات مبلغ 460، 614، 626، 65 جنيها"، مُطالبًا بصرف رواتب ومكافآت المعلمين على أساسي 2019 ‬وليس أساسي 2014.

ودعا أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، الحكومة باحتساب الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي عام 2019 وتحسين رواتب المعلمين مع اتجاه الدولة إلى إصلاح المنظومة التعليمية، مُشيرًا إلى أن تدني أجور المعلمين تسبب في عدم الرضاء الوظيفي ودفع كثيرًا منهم إلى تقديم الاستقالة أو ممارسة مهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم، والاتجاه للدروس الخصوصية والتأثير في المستوي العلمي للطلبة.

"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول تسرب الغاز الطبيعي بإمبابة

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تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والطاقة، بشأن تسرب الغاز الطبيعي بإمبابة نتاج الإهمال وعدم الصيانة.

وقالت ثابت، إنه في 20 يناير 2018، تسبب تسرب الغاز الطبيعي إلى مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بإمبابة، حيث تم العثور عليهم مفارقين الحياة داخل الشقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وكشفت المعاينة والتحريات أن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وتابعت: "كذلك في 15 يناير 2019، تم العثور على 5 أشخاص من أسرة واحدة مفارقين الحياة داخل شقتهم بإمبابة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن تسرب من ماسورة الغاز الخاصة بالسخان أدت إلى اختناق أفراد الأسرة أثناء نومهم، ما أسفر عن مفارقتهم الحياة".

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا الأمر يشير إلى أزمة في مواسير الغاز في المنطقة، ويجب إجراء تحقيق فورى ومحاسبة المقصرين في تركيب شبكات الغاز، حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، بجانب عمل دوريات صيانة، مُشيرة إلى أن أرواح المواطنين تهدر نتاج عدم صيانة وصلات الغاز الطبيعي، مما ينبئ بكارثة أكبر حالة عدم المراجعة والصيان.

وطالبت النائبة شادية ثابت، بضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة الشركات المسئولة عن توصيل الغاز وعن الصيانة، فما يحدث من تسريبات للغاز ووفاة للمواطنين له دلالة واضحة أن الإهمال ينخر في وصلات الغاز الطبيعي.