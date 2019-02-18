أخبار مصر | رئيس "السكة الحديد" يحيل بعض المسئولين بورش الإشارات بفرز القاهرة للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "السكة الحديد" يحيل بعض المسئولين بورش الإشارات بفرز القاهرة للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، ورش الإشارات الإنتاجية بمنطقة فرز القاهرة، لمتابعة عمليات إنتاج المهمات اللازمة للإشارات الميكانيكية والتأكد من إجراءات السلامة والجودة بالورش رافقه فيها نائب رئيس الهيئة لقطاع الركاب.

وأضاف رئيس الهيئة، أن ورش الإشارات تقوم بعمل جميع المهمات اللازمة لنظم الإشارات الميكانيكية والبلوكات، وبعض المهمات من الجلب والبنوز ولقم الفرامل والأبواب الخاصة بالعربات والجرارات.

وخلال الجولة وجّه رئيس الهيئة بضرورة قيام جميع العاملين بأداء واجبات عملهم طبقا لما تتطلبه المرحلة الحالية من الانضباط الكامل بالعمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة كما شدد على مدير الورشة بضرورة الالتزام بمعايير الجودة، وقرر إحالة بعض المستويات الاشرافية للتحقيق.

جدير بالذكر، أن السكة الحديد كانت قد قامت بتعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه القبلى اعتبارا من أول مارس.

وأعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن الهيئة قامت بتعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلي على خط القاهرة - السد العالي وذلك اعتبارا من أول مارس ٢٠١٩ لعدد ١٣ قطار.

وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه التعديلات تتزامن مع أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة على هذه الخطوط والتي تتضمن تحديث نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد وصيانة السكك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين من الركاب.

وأوضح رئيس الهيئة، أن القطارات التى سوف يتم تعديل مواعيدها تتضمن:

- تعديل موعد قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 17،15 بدلا من الساعة 17،30

- تعديل موعد قطار رقم 972 إكسبريس القاهرة اسيوط ليقوم من القاهرة الساعة 16،20 بدلا من 16،10

- تعديل موعد قطار رقم 976 مكيف القاهرة الاقصر ليقوم من القاهرة الساعة 21،30 بدلا من الساعة 21،25

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- تعديل موعد قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج ليقوم من القاهرة الساعة 23،30 بدلا من الساعة 22،15

- تعديل موعد قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الأقصر ليقوم من القاهرة الساعة 1،10 بدلا من الساعة 1،00

- تعديل موعد قطار رقم 872 مكيف القاهرة اسيوط ليقوم من القاهرة الساعة 17،45 بدلا من الساعة 18،00

- تعديل موعد قطار رقم 188 إكسبريس القاهرة السد العالي ليقوم من القاهرة الساعة 18،00 بدلا من 18،15

- تعديل موعد قطار رقم 90 إكسبريس القاهرة السد العالي ليقوم من القاهرة الساعة 22،15 بدلا من الساعة 21،35

- تعديل موعد قطار رقم 832 إكسبريس القاهرة أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 00،35 بدلا من الساعة 23،15

- تعديل موعد قطار رقم 973 إكسبريس اسيوط القاهرة ليقوم من اسيوط الساعة 1،00 بدلا من الساعة 2،05

- تعديل موعد قطار رقم 152 ركاب الجيزة الفيوم ليقوم من الجيزة الساعة 16،55 بدلا من الساعة 17،00



- تعديل موعد قطار رقم 156 ركاب الجيزة الواسطي ليقوم من الجيزة الساعة 20،35 بدلا من الساعة 20،40

- تعديل موعد قطار رقم 756 ركاب الأقصر إدفو ليقوم من الاقصر الساعة 14،30 بدلا من الساعة 14،20