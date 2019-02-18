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انت الان تتابع زغاريد في جنازة شهيد سيناء بالبحيرة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شيع الألاف من أهالي قرية منشأة الخزان التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة جثمان الشهيد المجند "محمد إبراهيم سعفان" الذي استشهد أثناء التصدي للهجوم الإرهابي على الكتيبة 408 تدخل سريع بشمال سيناء، وذلك في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، وسط زغاريد وهتافات، منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله". واتشحت القرية بالسواد حزنًا على الشهيد، وتجمع المشيعون أمام مسجد القرية وسط حالة من الغضب لاستمرار العمليات الإرهابية التي وصفوها بـ«الدنيئة» التي تحصد أرواح الأبرياء من أبناء القوات المسلحة والشرطة.
وتقدم الجنازة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب وليد حمودة مساعد قائد المنطقة الشمالية، واللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، والعميد حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد طارق أبو العينين من قيادات المنطقة المركزية والعميد ابراهيم غانم
وتقدم الجنازة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب وليد حمودة مساعد قائد المنطقة الشمالية، واللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، والعميد حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد طارق أبو العينين من قيادات المنطقة المركزية والعميد ابراهيم غانم من قيادات الجيش الثاني الميداني، وجمع كبير من أهالي الشهيد.
وانطلقت مراسم الجنازة من مسجد قرية الشهيد حتى مثواه الأخير محمولاً على أعناق زملائه من أبناء القوات المسلحة وذويه، ملفوفاً بعلم مصر، وقدم محافظ البحيرة والقيادات واجب العزاء لأسرة الشهيد.
وقال إبراهيم سعفان والد الشهيد محمد، أن نجله كان يخبره أن سيناء أفضل مكان في الدنيا، موضحًا أنه كان يتمنى أن ينال الشهادة (التفاصيل).
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