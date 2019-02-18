شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» و«فودة» يسلمان 750 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الإثنين، 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة».

كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب، منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم، بحد أدني للأجور 1700 جنيه، وأقصي 2500 جنيه، وذلك بحضور محمد عبدالرحمن مدير مديري القوي العاملة بالمحافظة.

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وأكد الوزير أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مبادرة الرئيس «حياة كريمة» .

وأكد «سعفان» أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة «حماية» التي سجلت خلال شهرين حصراً لـ 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

من جانبه قال اللواء خالد فودة إنه تم استخراج شهادات أمان بجميع مدن المحافظة للعمالة المسجلة لدى إدارة العمالة غير المنتظمة، دون تحمل أي أعباء للجهات الأخرى، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود مع وزارة القوى العاملة، ممثلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، في هذا الشأن، ونشر التوعية الثقافية لديهم، لحثهم على استخراج شهادة «أمان» لما فيها من مميزات لهم، ولذويهم في حالة الوفاة.

وأهاب المحافظ جميع الجهات المسئولة بالعمل على زيادة الجهد، لاستكمال تلك المنظومة المهمة، للوصول إلى كافة العمال في جميع المواقع، لعمل وثائق لهم للحفاظ على حقوقهم، مؤكدًا استعداد المحافظة لتحمل استخراج شهادة أمان للعمالة التي لم يتم استخراج شهادات لها، مهما بلغ العدد أو الثمن، وذلك دعما لهذه الفئة.