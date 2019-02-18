شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إجبار طلاب المنازل على شراء التابلت المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، الاثنين، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم طلاب نظام المنازل على شراء التابلت من الوزارة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة لإجبار طلاب المنازل على شراء التابلت من الوزارة، وأن الطلاب المقيدين بهذا النظام التعليمي ليسوا في إطار خطة الوزارة الحالية لتوزيع التابلت، مُشددةً على أن التابلت المدرسي مدفوع التكاليف من قبل الدولة بالكامل دون تحمل الطلاب سوي مبلغ 100 جنيه كرسوم تأمينية «بوليصة تأمين»، كما أن التابلت لن يسترد من الطلاب بعد إنهائهم الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب نظام المنازل.

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وأوضحت الوزارة أن طلاب نظام المنازل يمكنهم الوصول للمحتوي الدراسي الرقمي على الإنترنت من أي مكان، وأن الوزارة مسؤولة عن عقد امتحاناتهم في مكان مجهز تكنولوجياً ومعد للاختبارات.

وتابعت الوزارة أن تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي «نظام المنازل»، سيتم من خلاله اختبار الطلاب مرة واحدة نهاية الفصل الدراسي ولن تطبق عليهم الاختبارات المتعددة والتي تطبق على الطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).