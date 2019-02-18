شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التعليم الجديدة.. وموقف تسليم التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، كلًا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ وذلك لمتابعة الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من أجل تطبيق منظومة التعليم الجديدة في مختلف المحافظات، فضلاً عن مناقشة ملفات أخرى مثل تجربة المدارس اليابانية، وتوزيع التابلت، والتعاقد المؤقت مع المعلمين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يولي أهمية خاصة لملف تطوير التعليم، باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصري التي تقوم على النهوض بكل من التعليم والصحة، لافتاً إلى أن بناء الإنسان المصري هو أحد تكليفات الرئيس السيسي للحكومة.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النظام الجديد للتعليم يشمل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويستفيد منه 2.5 مليون تلميذ، مؤكداً أن الوزراة أرسلت كافة الكتب الدراسية للتيرم الثاني إلى المدارس.

وأضاف شوقي في حديثه مع رئيس الوزراء حول المدارس اليابانية: لدينا الآن 35 مدرسة يابانية تعمل بإدارة جيدة، وتم إيفاد مجموعة من المعلمين المصريين لتدريبهم في اليابان، وما يحدث في هذه المدارس يمثل نقلة نوعية لتطوير التعليم.

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وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزرارة تواجه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين حول نظام التعليم الجديد، أو المدارس اليابانية ومنظومة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكداً على أن الوزارة لا يهمها في نهاية المطاف سوى تطوير العملية التعليمية.

وذكر أن عملية توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي تجري بانتظام، ووفق أسس محددة، وأنه تم الاتفاق مع شركة تأمين ضد الأضرار المحتملة على هذه الأجهزة الالكترونية، مشيراً ألى وجود 2530 مدرسة مجهزة بشبكات الانترنت، وأنه يوجد 11 ألف شاشة تفاعلية يتم تركيبها في الفصول، وأن البنية الأساسية تتميز بكونها على أعلى مستوى في المدارس المخصصة لذلك.

وأضاف الدكتور طارق شوقي: اشترك في تنفيذ هذه المنظومة 60 شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بخلاف التدريب الذي تم لمن يعملون في المنظومة حيث تم تدريب 300 معلم.

وعن الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة حالياً لطلاب المدارس ضمن المبادرات التي كلف بها رئيس الجمهورية، أوضح الوزير أنه تم المسح الطبي لطلاب المدارس ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بخلاف حملة الكشف المبكر والعلاج لطلاب المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم التي بدأت منذ أيام لنحو 12 مليون طالب، ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم فتح باب التعاقد المؤقت لسد العجز في المدرسين، وتم اشتراط أن يكون المتعاقد من المحافظة التابع لها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة توفير التمويل اللازم من وزارة التخطيط لسداد المستحقات المتبقية لأعمال توصيل شبكات الانترنت بالمدارس، وكذا تكلفة شراء التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.