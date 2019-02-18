شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحمل وزارة التعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل الوزارة تكلفة تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل أجهزة «التابلت»، وأنها غير مسؤولة عن ذلك، مُشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة على العمل بشبكات «واي فاي» مؤقتاً، لحين التوصل لصيغة تفاهم حول آلية توصيل الإنترنت لهذه المدارس، على أن تتحمل الأخيرة تكلفتها، وذلك قبل بدء أول امتحانات في مارس المقبل، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أنها ملزمة بتجهيز المدارس الحكومية فقط بالبنية التكنولوجية، وتوفير خدمة الإنترنت بها خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى تزويدها بالشاشات التفاعلية، مُضيفةً أنه في حالة تعرض التابلت لأي عطل فني مفاجئ أو تلف، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها أو الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580 ثم الضغط على رقم 9 ويتم من خلاله إرشاد الطالب باتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).