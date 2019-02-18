شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تغيير قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الاثنين، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تغيير وزارة التعليم العالي لقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا تغيير في قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات، مشددةً على استمرار قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية بنفس القواعد المطبقة في مكتب التنسيق في الأعوام الماضية دون أي تغيير، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات كما هي، وتتمثل في أن يكون الطالب ناجحاً في 8 مواد في المستوى العادي (O.Level) بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى، وأن يقدم الطالب نتائج خمسة امتحانات على الأكثر، من بين الامتحانات التي أداها في مدة الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة.

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وتابعت الوزارة، أنه في حالة رغبة الطالب الالتحاق بإحدى كليات قطاع الطب، يجب عليه النجاح في مادة الأحياء في المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلي (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الأحياء والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ الرياضيات) بتقدير لا يقل عن (D).

أما في حالة رغبة الطالب في الالتحاق بإحدى كليات قطاع الهندسة، يجب نجاحه في مادة الرياضيات في المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلى (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الرياضيات والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ أو المحاسبة) بتقدير لا يقل عن (D).

أما بالنسبة للكليات النظرية فيتم القبول بها بشرط النجاح في المواد الـ8 فقط في المستوى العادي بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى، دون شرط دراسة أي مواد في المستوى المتقدم أو المتقدم التكميلى، بالإضافة إلى الشروط الأخرى مثل ضرورة استكمال التسلسل الدراسي المقرر وتصديق واعتماد الشهادات وفقاً لما هو متبع سنوياً في هذا الشأن.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).