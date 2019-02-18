شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ييحث سداد مديونية الجهات الحكومية لشركة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بشأن سداد المديوينات التى على عدد من الجهات الحكومية لصالح شركة "المقاولون العرب"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وأحمد عبد الله، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، ومحمد فريد، وكيل أول وزارة التخطيط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى بداية الاجتماع، أن شركة المقاولون العرب هى إحدى شركات الدولة، ولديها مستحقات عند بعض الجهات الحكومية المختلفة، ومنها مستحقات محسومة بأحكام قضائية نهائية، ولها صيغة تنفيذ، ولم تحصل على هذه المستحقات، بخلاف مستحقات مالية أخرى عن مشروعات نُفذت منذ سنوات، وفى الوقت نفسه الشركة لديها التزامات داخل مصر وخارجها، وهناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على ضمان سداد مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية المختلفة، حتى لا يتأثر وضعها المالى، وتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وإنهاء المشروعات الموكلة إليها.

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وأوضح محمد فريد، وكيل وزارة التخطيط، ضرورة أن تقوم الشركة بمخاطبة الوزارة بالأحكام النهائية التى حصلت عليها بمستحقاتها تجاه الجهات الحكومية، وصيغها التنفيذية، وكذا كل مستحقاتها المتأخرة منذ سنوات، وسيتم التوافق مع الجهات الحكومية لتدبير مستحقات الشركة. وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجراءات سداد المستحقات المالية لشركة "المقاولون العرب" خلال أسبوع، وتقديم تقرير يفيد بذلك.