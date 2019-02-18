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رئيس السكة الحديد يفاجئ ورش الإشارات بالقاهرة ويحيل مسئولين للتحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ رئيس هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، ورش الإشارات الإنتاجية بمنطقة فرز القاهرة، لمتابعة عمليات إنتاج المهمات اللازمة للإشارات الميكانيكية، والتأكد من إجراءات السلامة والجودة بالورش رافقه فيها المهندس سامى عبد التواب، نائب رئيس الهيئة لقطاع الركاب، وقرر إحالة بعض المسئولين بالورش للتحقيق.

 

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أن ورش الإشارات تقوم بعمل جميع المهمات اللازمة لنظم الإشارات الميكانيكية والبلوكات، وبعض المهمات من الجلب والبنوز ولقم الفرامل والأبواب الخاصة بالعربات والجرارات.

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وخلال  الجولة وجّه رئيس الهيئة بضرورة قيام جميع العاملين بأداء واجبات عملهم طبقا لما تتطلبه المرحلة الحالية من الانضباط الكامل بالعمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة كما شدد على مدير الورشة بضرورة الالتزام بمعايير الجودة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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