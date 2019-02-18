شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: المنتجات الحربية المصرية نالت إعجاب الجميع بمعرض "إيديكس أبو ظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن المنتجات الحربية المصرية نالت إعجاب وتقدير الجميع بمعرض إيديكس 2019 بأبو ظبى، مشيرا إلى إجرائه مقابلات كثيرة مع وزراء دفاع دول مثل كوريا وبولندنا وبيلاروسيا، وأيضا شركات حربية روسية وهندية وصينية لبحث التصنيع المشترك.

وأضاف العصار، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أنه تم الاتفاق مع العديد من الشركات الدولية على إجراء لقاءات بالقاهرة، لتبادل وإبرام برامج مشتركة للتصنيع بينها وبين الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الطفرة التى تحاول وزارة الإنتاج الحربى القيام بها، نتيجة تشجيع القيادة السياسية لكل العاملين بها، من أجل الالتحاق بقصص النجاح الكثيرة التى تحدث فى مصر حاليا بمختلف القطاعات بالدولة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربى: "نعمل جاهدين هذا العام لتدعيم كل الدول الإفريقية سواء فى التصنيع الحربى أو المدنى، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى".

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وفيما يتعلق بتحضيرات إيديكس 2020، أشار الوزير، إلى أنه يتم التخطيط حاليا لنسخة 2020 فى مصر، بعد النجاح الكبير الذى حققته معرض إيديكس 2018 بالقاهرة، والذى عبرت الدول عن انبهارها به، وهناك شركات كثيرة حجزت للاشتراك فى المعرض المقبل، والذى سيكون مختلفا تماما عن النسخة السابقة، ليبهر الجميع.

وأعلن الموقع الرسمى لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، عن موعد انعقاد المعرض فى مصر خلال عام 2020، وسيكون فى الفترة بين 7 إلى 10 ديسمبر، وبذلك سيكون المعرض لمدة 4 أيام بدلا من 3 أيام فى نسخته الأولى.