شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثة سيدة مسنة من أسفل عقار كرموز المنهار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرجت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، جثة سيدة مسنة تدعى "عايدة .ا" من أسفل عقار كرموز المنهار منذ قليل، وتواصل الحماية المدنية فى العثور على باقى السكان.
وأكد شهود العيان، أن المنزل به 4 شقق، وبها سكان، وجارى البحث بواسطة الكلاب البوليسية وقوات الحماية المدنية.
وكان قد انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بحارة ابن مسعور، والمتفرع من شارع يوسف الحكيم، بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية.
وتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيار عقار قديم بدائرة كرموز، غرب المحافظة.
وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وحي غرب إلي محل البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول العقار المنهار لحين رفع الأنقاض.
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