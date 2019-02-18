شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تفتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية من الغد وحتى 7 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019، حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل فى إحدى الجمعيات الأهلية وسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وأكدت والى، أنه توجد عدة قواعد لابد من مراعاتها عند التقديم للحج، منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة، سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة، وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

وأوضحت الوزيرة، أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرا على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

Advertisements

كما أشارت الوزيرة إلى حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج، وإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل مبكراً.

وصرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة، أنه تم اختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، وأكد أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ عدد (4) مستويات متنوعة للحج أسوةً بالعام الماضي، المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترا بمكة المكرمة، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء .

وأكد عبد الموجود أن المؤسسة قد أنهت التعاقدات الخاصة بالفنادق مبكراً في المنطقة المركزية للحرمين لموسم حج 1440هـ/2019م مع تقديم خدمات التغذية بالفنادق حرصاً من الوزارة على تقديم خدمات مميزة للحجاج، ومن المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة فور إعلان قيمة تذاكر الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار كافة البرامج والخدمات.