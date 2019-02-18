شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تكشف حقيقة شائعة اندلاع حريق فى إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اندلاع حريق في إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الكهرباء، أنه لا صحة على الإطلاق لاندلاع حريق في إحدى محطات مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مُشددةً على تطبيق كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل جميع محطات هذا المشروع العملاق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وتشوية جهود الدولة في مجال الطاقة الشمسية .