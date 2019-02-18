شرطة التموين: ضبط 38 قضية تموينية من بينها 5 أطنان مستلزمات إنتاج غذائي فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية في ضبط 38 قضية تموينية متنوعة .

جاء ذلك خلال الحملات التموينية المكبرة التي شنتها شرطة التموين لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

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وتضمنت أبرز هذه القضايا، ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة)، لإنتاجه وتصنيعه (خل الطعام – عسل جلوكوز - مسلى).. مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 5 أطنان مستلزمات إنتاج "خل الطعام" معبأة داخل تنك بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" – و 2040 عبوة خل "منتج نهائي" – 90 كيلو جرام سلع غذائية "عسل جلوكوز – مسلى") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تضمنت القضايا ضبط مالك مطعم (غير مرخص) للوجبات الجاهزة، كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (لحوم مفرومة – شاورما لحوم – كبدة – سجق) قدرها ( 248 كيلو جراما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعة ، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة للتحقيقات .