"كمين العطور" يوقع تاجر حشيش في قبضة مباحث الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الحوامدية، اليوم الاثنين، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، باتجار "طاهر. س. ن"، 27 سنة، في المخدرات خاصة الحشيش، وأنه يتخذ محل سكنه بمنطقة العطور وكرا لتجارته غير المشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات، أعد المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبط المتهم وبحوزته كمية من الحشيش "مُعدة للبيع" ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أمام العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث جنوب الجيزة، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.