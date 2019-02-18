"التعويضات" تلزم الداخلية بتعويض حمادة صابر 25 ألف جنيه عن سحله أمام "الاتحادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة 97 تعويضات شمال القاهرة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض حمادة صابر الشهير بـ"حمادة المسحول" 25 ألف جنيه على خلفية الأضرار التي لحقت به نتيجة سحله أمام قصر الاتحادية عام 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم لمعي صالح، وعضوية المستشارين حسام أحمد رشاد وخالد رستم حلمي والسيد محمود محمد.

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وقال الدكتور سليمان الجيار محامي المدعي، إنه قدم للمحكمة كافة الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله، منها معاناته من عدم اتزان يمنعه من أداء عمله نتيجة ارتطام رأسه بالأرض.

كان حمادة صابر، أقام دعوى أمام دائرة التعويضات برقم 266 لسنة 2017، يطالب فيها من وزير الداخلية بصفته، تعويضه عن الاعتداء عليه وسحله أمام قصر الاتحادية عام 2013.

وتعرض حمادة صابر للسحل من قبل قوات الأمن خلال اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، واعتبرها المدعي تقصيرا في حمايته.