الأربعاء.. اجتماع للجنة انتخابات "الصحفيين" مع المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل النقابة، يوم الأربعاء، اجتماعاً موسعًا لها مع المرشحين على عضوية مجلس النقابة خلال انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم ١ مارس المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، واستقبال شكاوى ومقترحات المرشحين في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة، يوم ١ مارس المقبل، وذلك لاختيار ٦ أعضاء، بالإضافة إلى مقعد النقيب، حيث تجرى الانتخابات بنظام الاقتراع السري، وتحت إشراف قضائي كامل.​