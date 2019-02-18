مصر | "جبالي": عقد مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية كل عام كمنتدى دائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبالي": عقد مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية كل عام كمنتدى دائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية، إنهم قرروا عقد مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية كمنتدى دائم مقرة المحكمة الدستورية في القاهرة، وذلك بعقده سنويا في الربع الأول من كل عام، وذلك من أجل خدمة الهيئات القضائية في القارة الإفريقية، إدراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠١٩ واعترافا بالأهمية القصوي للحفاظ علي تقليد ألتقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهئيات القضائية في بلادنا الأفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ إعلانات القاهرة.

وانطلق المؤتمر منذ يومين وعلى مدار 3 أيام بهدف بحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الأفريقية وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063، بإطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، وذلك بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.