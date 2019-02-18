مصر | نشر توصيات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر توصيات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والدستورية، وكبار الأعضاء بالهيئات القضائية في 43 دولة إفريفية، خلال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، العديد من المقترحات والتوصيات حول الجلسة الختامية للمؤتمر بشأن تعزيز التعاون القضائي الإفريقى في القضايا المحورية التى تواجه الهيئات القضائية عبر القارة بداية من دعوة القضاة في الدول العربية والإفريقية للمشاركة النشطة في المناقشات التي تتم خلال هذا العام حول لموضوع الرئيس للاتحاد الإفريقي المقرر لعام ،2019 وهو اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحول حلول دائمة للتشرد في إفريقيا".

وكما أكدت التوصيات البدء فى المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية، والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات في جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذالك انتشار المعلومات المغلوطة بالأضافة إلى استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناغي فى إطار المنظومة القضائية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة وكذالك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تخسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلى من الاستقلال المالي.

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وكما أكدت التوصيات مراجعة ونشر والاستفادة من جهود مجموعه النزاهة القضائية لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي، والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بإفريقيا للارتقاء إلى أعلي مستويات النزاهة والاستقلال ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.

وتابعت التوصيات، تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلدانا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وانفاذ القوانين البيئية الحالية علي محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظمنا البيئي.

واختتمت التوصيات أنه ادراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠١٩ واعترافا بالأهمية القصوي للحفاظ علي تقليد ألتقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهئيات القضائية في بلادنا الأفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ اعلانات القاهرة، نقرر عقد المؤتمر كمنتدي دائم مقرة المحكمة الدستورية في القاهرة، ونوافق علي عقده سنويا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهئيات القضائية في القارة الإفريقية.

وانطلق المؤتمر منذ يومين وعلى مدار 3 أيام بهدف بحث مستقبل أفضل واقوي للدول الافريقية وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063، بإطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، وذلك بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.