مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته 1200 قرص مخدر بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ضبط بحوزته 1200 قرص مخدر بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة أقرص مخدر وكمية من الحشيش، بقصد الاتجار، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطه الإجرمي، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.

وتعود البداية أثناء مرور حملة أمنية بقيادة الرائد أحمد مصلح معاون أول مباحث البساتين لتفقد الأوضاع الأمنية، حيث تم ضبط "ثروت.ف" 35 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة دار السلام بحوزته (1200 قرص مخدر- كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بما تقدم.

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تأجيل محاكمة متهم بـ"استعراض القوة والتجمهر بالزاوية" لـ17 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الشافعي محمد الشافعي المتهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة لجلسة 17 مارس المقبل وذلك لإحضار المساعدات الفنية لمشاهدة السديهات المقدمه من الدفاع لمشاهدتها.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي وسعيد شلبي وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.