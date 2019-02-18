مصر | نائب رئيس الدستورية: القضاء الدستوري وضع ضمانات تكفل للمرأة كافة حقوقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس الدستورية: القضاء الدستوري وضع ضمانات تكفل للمرأة كافة حقوقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد خيري النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أول قضية في التاريخ كانت بطلتها امراة مصرية توفى زوجها أثناء العمل، وتقدمت بطعن للحصول علي معاش بعد وفاة زوجها لكن قوبل طعنها بالرفض لأن المرأة وقتها لم يكن لها اي شخصية قانونية.

وتابع خلال كلمته في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الأفريقية، أن المرأة الآن محط اهتمام الدستور المصري والنظام المصري وطوال الوقت، والقضاء الدستوري يعمل علي تحويل حقوقها إلى ضمانات تكفل للمرأة ولكافة الفئات حقوقها.

وانطلق المؤتمر منذ يومين بهدف بحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الأفريقية وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063، بإطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، وذلك بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.

يذكر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها، التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة.