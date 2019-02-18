مصر | وصول "زهير جرانة" لمحكمة جنوب القاهرة تمهيدا لمحاكمته بـ"تراخيص الشركات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول "زهير جرانة" لمحكمة جنوب القاهرة تمهيدا لمحاكمته بـ"تراخيص الشركات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، إلى محكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، تمهيدا لاستكمال محاكمته أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، جوزيف إدوارد زكي، والمستشار شادي سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.