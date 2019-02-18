مصر | السجن 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في الهيروين بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في الهيروين بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار بالهيروين فى مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء مجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهمين "الأمير سيد، عمرو عزت، عمرو أحمد"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدون تصريح، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.