مصر | الحبس لطبيب بمستشفى بولاق الدكرور وزوجته لاستيلائهما على منقولات مستثمر أجنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس لطبيب بمستشفى بولاق الدكرور وزوجته لاستيلائهما على منقولات مستثمر أجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنح مستأنف الدقي طبيبا بمستشفى حكومي شهير بالجيزة وزوجته بالحبس 6 أشهر مع إلزامهما بالمصروفات لقيامهما بالاستيلاء على منقولات و"أثاث" شقة بحي الدقي بالكامل تعود ملكيتها لمستثمر أجنبي.

ووفق ما ورد في أوراق الدعوى، فقد استغلت "شيماء. م" بصفتها مديرة أعمال المستثمر الأجنبي هي وزوجها "رامي. م" الطبيب بمستشفى بولاق الدكرور العام، مستغلين عدم تواجد المستثمر في المكان وذهبا إلى الشقة الكائنة بشارع الدقي ليلا واستوليا على المنقولات التي بداخلها بالكامل.

وحاولت المتهمة وزوجها إنكار الأمر في البداية، إلا أن المحكمة اطمأنت لشهادة حراس الأمن بالعقار الذين أكدوا حضورها ليلا هي وزوجها واستوليا على منقولات الشقة بالكامل، مؤكدين عدم شكهم بها لأنهم يعلمون أنها وكيلة أعمال المستثمر الأجنبي في مصر.

وكما اطمأنت المحكمة لتحريات المباحث، فضلا عن تأكدها من وجود علاقة عمل بين المتهمة والمجني عليه، لتصدر حكمها السابق برئاسة المستشار عماد الدين الدرملي.