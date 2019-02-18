مصر | 25 مارس.. الحكم في دعوى تعيين خريج "فني إعداد قواعد بيانات" أسوة بـ"التحاليل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 مارس.. الحكم في دعوى تعيين خريج "فني إعداد قواعد بيانات" أسوة بـ"التحاليل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، بصفته وكيلًا عن خريجي معهد فني إعداد قواعد البيانات التابع لكلية العلوم جامعة الأزهر، طالب فيها بتعينهم أسوة بخريجي معهدي فني مختبرات والتحاليل البيولوجية التابع للكلية ذاتها، للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 65413/72 ق، وزير الصحة وعميد كلية العلوم جامعة الأزهر ورئيس جامعة الأزهر.

وذكر الطعن، أن جميع الخريجين الذين أقيمت الطعن نيابة عنهم متساوين مع باقى زملائهم من خريجي المعاهد الفنية الصحية شعبة تسجيل طبي وإحصاء، وذلك استنادا على أن الدراسة والمناهج للمعاهد المنبثقة عن كلية العلوم مساوية للدراسة بالمعاهد الفنية الصحية شعبة تسجيل طبي وإحصاء، وذلك بناء على مخاطبة رسمية من النقابة العامة للعلوم الصحية وجهت إلى عميد كلية العلوم جامعة الأزهر.

وارتكنت طلبات الطعن على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذان كفلهما الدستور.