أخبار مصر | من أجل التنمية والبناء.. لجان نقابية وشركات تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل التنمية والبناء.. لجان نقابية وشركات تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية لعمال الزراعة والصيد بالمنزلة، واللجنة النقابية للنقل البري بمنية النصر بالدقهلية، واللجنة النقابية بأوقاف الدقهلية، واللجنة النقابية بشركة سيكلام "مجموعة شركات منصور"، واللجنة العامة للتطبيقيين والمجلس الأعلى للنقابة وهيئة مكتب النقابة والنقابات الفرعية، ونقابة العاملين بشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، والنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي واللجنة الفرعية بالدقهلية، والنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي واللجنة النقابية بالبساط بمركز ودينة طلخا، واللجنة النقابية بالشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، وشركة مصر للزيوت والصابون، تأييدها للتعديلات الدستورية، من أجل التنمية والبناء والاستقرار.

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.