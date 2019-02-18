أخبار مصر | الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٥ أيّام.. انفوجراف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٥ أيّام.. انفوجراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة لجدل التي انتشر على المواقع خلال الأيام الماضية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد ارصد المركز عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (13 حتى 18 فبراير 2019‏):

حيث نفى المركز ما تداول حول إصدار قانون منفرد للفاتورة الإلكترونية كما نفى طرح عملات معدنية فئة 100جنيه وتداولها ‏بالأسواق ونفى ما تداول حول اعتزام الحكومة تغيير سعر الدولار بالموازنة العامة للدولة.

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كما نفى المركز ما اثير حول تسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ في الإصابة بالحساسية ونفي المركز ما اثير حول تحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية، كما نفى تأدية طلاب الصف الأول الثانوي للامتحانات بالرقم المسلسل"serial number" لجهاز التابلت ونفى إجبار طلاب المنازل على شراء التابلت المدرسي.

كما نفى المركز ما اثير حول سرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ ونفي ما تداول حول فرض زي موحد على المعلمين بالمدارس، كما نفي تغيير قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات.

ونفي المركز ما تداول حول نشوب حريق هائل في محطة الطاقة الشمسية "بنبان" بأسوان، ونفي ما اثير حول إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج "مودة".