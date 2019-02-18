أخبار مصر | شباب الأحزاب المصرية يعقد ندوات لشرح أهمية التعديلات الدستورية

أعلن محمد حسن عبده المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب الأحزاب المصرية، أن أمناء شباب الأحزاب بالاتحاد سوف تقوم بعمل لقاءات وندوات وتوعية بكافه محافظات مصر، لشرح أهمية التعديلات الدستورية.

وأعلن أن الاتحاد قد أصدر بيانا يؤيد التعديلات الدستورية من حيث المبدأ وذلك لأهميتها فى الوقت الحالي وإتاحة فرصه للمشاركة السياسة أوسع بالنسبة للأحزاب.

وكان قد قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لا سيما بعد موافقة البرلمان على مبدأ التعديل نداء بالاسم بواقع 485 نائبًا في جلسة تاريخية، في ضوء خطة مُحكمة ومنظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر.

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة تعمل حاليًا على تلقي كافة المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة إضافة إلى المواطنين خلال 30 يومًا، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها فتح حوار شامل وجامع مع كافة طوائف الشعب المصرى والقوى السياسية، قائلًا: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة".