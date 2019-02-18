أخبار مصر | نقابة الأطباء تقرر عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تقرر عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2019، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي ملكا خاصا بالكلية بعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وأضافت النقابة، اما الكليات التي بدأت الدراسة بها، فتعطي فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، واذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.