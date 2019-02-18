أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة تدريبية عن كيفية إدارة العملية الانتخابية باحتراف ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة تدريبية عن كيفية إدارة العملية الانتخابية باحتراف ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حزب مستقبل وطن، بمحافظة بني سويف، ندوة تدريبية عن كيفية إدارة العملية الإنتخابية باحتراف، تحت إشراف أمانة التدريب والتثقيف، بمحاضرة أمين التدريب والتثقيف السياسي بهيئة المكتب.

وتناولت الدورة التدريبية عدة محاور منها، مفهوم العملية الانتخابية، شروط المشاركة في العملية الانتخابية. (المواطنة، الرشد، الصحة النفسية، حسن السمعة، مراحل العملية الانتخابية، المعوقات التي تحول دون المشاركة في العملية الانتخابية، حق المرشح، الإجراءات التمهيدية السابقة لعملية الانتخابات، سجل الناخبين، كيفية إدارة اللجان الانتخابية.

كما تناولت الدورة التدريبية مناقشات مع المتدربين عن الاستفتاء عن الدستور، وكيفية الإقناع القيم السياسية قوة القيادة السياسية، كما تطرقت التدريب حول دور وسائل الإعلام المصري في التوعية السياسية والتثقيفية للمشاركة الإيجابية.

