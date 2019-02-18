أخبار مصر | "مستقبل وطن" يوفر سلعا تموينية وخضروات بأسعار مخفضة في قرى كفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يوفر سلعا تموينية وخضروات بأسعار مخفضة في قرى كفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة سلع غذائية مخفضة بقريتي بلشاشة والحطية مركز كفر الشيخ وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال مجدي عباس النجار، أمين الحزب بمركز كفر الشيخ، إن القافلة ضمت 6 سيارات فى القريتين وشملت السلع التموينية والخضروات والأسماك التى تم بيعها بأسعار مخفضة بالتنسيق مع أسواق تحيا مصر لافتا إلى أن قوافل السلع الغذائية بأمانة المركز لن تتوقف وفقا للاتفاق المبرم فى وقت سابق حتى تستفيد منها جميع القرى ثم المرور على جميع القرى مرة أخرى.

ويأتى ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وفى إطار خطة الامانة العامة المركزية فى جميع محافظات الجمهورية.