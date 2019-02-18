أخبار مصر | "مستقبل وطن" بالبحيرة يوفر سيارات لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الدوار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بالبحيرة يوفر سيارات لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الدوار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، توفير سيارات لبيع المواد الغذائية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة، في كفر الدوار، وذلك لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن، إن مناطق "البيضا، وعزبة طه"، شهدت تزاحم كبير بين الأهالى على سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة، والتي وفرتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمركز، بقيادة محمد القصاص- أمين الحزب بالمركز، بحضور أعضاء الأمانة بالتنسيق من أمانة العمل الجماهيري.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.