أخبار مصر | "برلماني": كلمة الرئيس بمؤتمر ميونخ شاملة لجميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": كلمة الرئيس بمؤتمر ميونخ شاملة لجميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالمشاركة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس أمام المؤتمر تاريخية وشاملة لجميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتؤكد رؤية الرئيس الشاملة والواضحة فى جميع القضايا وبخاصة بمجال الخطر الأكبر الذى يداهم العالم وهو الإرهاب.

وقال سعد، إن الرئيس عرض رؤيته بشأن تعزيز العمل الإفريقى خلال المرحلة المقبلة باعتبارها رئيسة للاتحاد الإفريقى للعام الجارى 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، فى إطار أجندة إفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد نظام الحكم فى عام 2014 وهو يهتم بتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية على عكس استراتيجية عمل أى رئيس سابق.

وأشار وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إلى أن الرئيس إهتم بعرض قضية السلام فى الشرق الاوسط مؤكدا اهمية التدخل العاجل والسريع من المجتمع الدولى لحل أزمة السلام فى الشرق الاوسط وبما يكفل حقوق الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، لافتا إلى أنها خريطة وروشتة للعالم لحل النزعات فى الشرق الأوسط.

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"برلماني" يتقدم باقتراح بقانون بشأن إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد لأقسام الشرطة

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح قانون بشأن إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد وصورة بطاقة المستأجر لقسم الشرطة التابع لها الوحدة متضمنا كافة التفاصيل.

وقال طوبيا، إن الفترة الأخيرة شهدت تأجير بعض العناصر الإرهابية وحدات سكنية وسط المدينة للترتيب للقيام بإعمال إرهابية، مستغلين عدم وجود ضوابط للإيجارات خاصة الإيجار الجديد أو المفروش، وبعد قيامهم بفعلتهم يتركون المكان وكأن شيئا لم يكن؛ ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلزام صاحب الوحدة بعدم تأجير وحدته دون علم قسم الشرطة وإرسال صورة من بطاقة المستأجر لقسم الشرطة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تشريع ينظم عملية التأجير، لافتا إلى أن بقايا العناصر الإرهابية بعد الضربات الاستباقية التي وجهت لها أصبحت تتسل وتختبأ وسط المواطنين للقيام بدورها المشوبة، وهذه الخطوة سيكون لها دور كبير في مساعدة قوات الأمن في القضاء على بقية هذه العناصر الإرهابية، لافتا إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الذين سيؤجرون شققهم دون علم الشرطة وثبت استخدام هذه الوحدة في أعمال إرهابية يعتبر صاحب الوحدة شريكا أساسيا في هذه الأعمال.