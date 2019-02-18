أخبار مصر | حقيقة إجبار طلاب "المنازل" على شراء "التابلت" من وزارة التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إجبار طلاب "المنازل" على شراء "التابلت" من وزارة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم طلاب نظام المنازل على شراء التابلت من الوزارة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة لإجبار طلاب المنازل على شراء التابلت من الوزارة، وأن الطلاب المقيدين بهذا النظام التعليمي ليسوا في إطار خطة الوزارة الحالية لتوزيع التابلت، مُشددةً على أن التابلت المدرسي مدفوع التكاليف من قبل الدولة بالكامل دون تحمل الطلاب سوي مبلغ 100 جنيه كرسوم تأمينية "بوليصة تأمين "، كما أن التابلت لن يسترد من الطلاب بعد إنهائهم الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب نظام المنازل.

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وأوضحت الوزارة أن طلاب نظام المنازل يمكنهم الوصول للمحتوي الدراسي الرقمي علي الإنترنت من أي مكان، وأن الوزارة مسؤولة عن عقد امتحاناتهم في مكان مجهز تكنولوجياً ومعد للاختبارات.

وتابعت الوزارة أن تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي "نظام المنازل"، سيتم من خلاله اختبار الطلاب مرة واحدة نهاية الفصل الدراسي ولن تطبق عليهم الاختبارات المتعددة والتي تطبق على الطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).