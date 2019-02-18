أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة دفع رسوم التابلت بمكاتب البريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة دفع رسوم التابلت بمكاتب البريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التربية والتعليم، ووزير الاتصالات، بشأن الازدحام الشديد بمكاتب البريد لدفع رسوم التابلت، بمكاتب البريد.

وقال تمراز: إن مكاتب البريد تعانى من الزحام الشديد، بسبب قرار دفع رسوم التابلت عن طريق هيئة البريد، الأمر الذي أدى إلى معاناة المواطنين، وتضارب مصالح هيئة البريد، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في تعطل مصالح المواطنين بالبريد مثل صرف المعاشات وغيرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في قرار دفع رسوم التابلت بالبريد، ليكون عن طريق كل مدرسة، على أن يتم توريدها عن طريق مندوب من كل مدرسة، لتخفيف الزحام وقضاء مصالح المواطنين ورحمة بجميع موظفي البريد من الضغوط الواقعة عليهم بسبب ذلك الزحام.

"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول تسرب الغاز الطبيعي بإمبابة

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تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والطاقة، بشأن تسرب الغاز الطبيعي بإمبابة نتاج الإهمال وعدم الصيانة.

وقالت ثابت، إنه في 20 يناير 2018، تسبب تسرب الغاز الطبيعي إلى مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بإمبابة، حيث تم العثور عليهم مفارقين الحياة داخل الشقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وكشفت المعاينة والتحريات أن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وتابعت: "كذلك في 15 يناير 2019، تم العثور على 5 أشخاص من أسرة واحدة مفارقين الحياة داخل شقتهم بإمبابة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن تسرب من ماسورة الغاز الخاصة بالسخان أدت إلى اختناق أفراد الأسرة أثناء نومهم، ما أسفر عن مفارقتهم الحياة".

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا الأمر يشير إلى أزمة في مواسير الغاز في المنطقة، ويجب إجراء تحقيق فورى ومحاسبة المقصرين في تركيب شبكات الغاز، حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، بجانب عمل دوريات صيانة، مُشيرة إلى أن أرواح المواطنين تهدر نتاج عدم صيانة وصلات الغاز الطبيعي، مما ينبئ بكارثة أكبر حالة عدم المراجعة والصيان.

وطالبت النائبة شادية ثابت، بضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة الشركات المسئولة عن توصيل الغاز وعن الصيانة، فما يحدث من تسريبات للغاز ووفاة للمواطنين له دلالة واضحة أن الإهمال ينخر في وصلات الغاز الطبيعي.