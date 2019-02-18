انت الان تتابع الجزار يوجه بسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مشروع الإسكان الاجتماعي - صورة أرشيفية
وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع (الإسكان الاجتماعي) في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة، لتسليم الوحدات لمستحقيها. من جانبها، قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "إن قيمة التمويل العقاري الممنوح للعملاء من خلال البنوك والشركات بالمشروع بلغت حتى الآن 20.4 مليار جنيه، بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد، بخلاف 3.5 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدي يُخصم من قيمة الوحدة لصالح العميل بمتوسط 16.3 ألف جنيه للعميل الواحد".
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقيادات الوزارة،ـ لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية واستعراض الموقف العام للمشروع، وذلك حسبما ذكر بيان وزارة الإسكان، اليوم الإثنين.وأضافت عبد الحميد أن هناك اهتماما كبيرا بخدمة العملاء المتقدمين للحجز بالمشروع، وتتنوع
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقيادات الوزارة،ـ لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية واستعراض الموقف العام للمشروع، وذلك حسبما ذكر بيان وزارة الإسكان، اليوم الإثنين.
وأضافت عبد الحميد أن هناك اهتماما كبيرا بخدمة العملاء المتقدمين للحجز بالمشروع، وتتنوع الوسائل لتقديم المعلومة لهم سواء من خلال مركز الاتصالات لتلقي مكالمات المواطنين، ومراكز خدمة العملاء بالمحافظات والمدن الجديدة، والموقع الإلكتروني للصندوق، فضلا عن خدمة الرسائل (SMS)، منوهة بأن مركز الاتصالات تلقى أكثر من 6.6 مليون مكالمة في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى الآن.
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