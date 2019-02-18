شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن الانتهاء من إقامة محطة كهرباء توشكى للربط مع السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الانتهاء من إقامة وبناء وربط امتداد محطة محولات توشكى الفرعية في أقصى جنوب البلاد، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي، خاصة الربط مع جمهورية السودان الشقيق، وذلك لتنفيذ خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكي (2)/ وادى حلفا جهد 220 كيلو فولت.

وأضافت «مشالي»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالي (اثنان وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لاغير)، بالإضافة إلى 562500 يورو (خمسمائة واثنان ألف وخمسمائة يورو لاغير)، وتابعت: أن «المحطة سوف تُساهم في نقل كهرباء بقدرة 400 ميجاوات بهدف تأمين نقل إمدادات الطاقة الكهربائية مع الحد من الفقد الكهربائى نتيجة عمليات النقل».

وأكدت «مشالي» أن بناء شبكة وطنية لنقل الكهرباء تتسم بالقوة والكفاءة العالية يعتبر من المقومات الرئيسية لرؤية مصر لتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول المجاورة، ولهذا يسعدنا التعاون مع شركة سيمنس وغيرها من الشركات الدولية لتطوير شبكة نقل الكهرباء الوطنية استعداداً لمشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيقة.

من جانبه، أوضح المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس مصر»، أنه تم العمل على قدم وساق ونجحت الشركة في الانتهاء من الأعمال خلال زمن قياسي لم يتخطى الثلاثة أشهر.

وأضاف «غالي» أن مشروع الربط الكهربي بين مصر والسودان يمثل فرصة فريدة من نوعها لإطلاق الإمكانيات الهائلة لقطاع الطاقة الأفريقي، وأننا نفخر باستمرار شراكتنا المثمرة مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهربائي، ومساهمتنا في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يُعد تجسيداً واقعياً لخطط مصر الطموحة في مجال تدفق الطاقة الكهربية عبر الحدود مع دولة الجوار، وهو ما يساعد على خلق المزيد من الفرص وإقامة مشروعات تنموية لصالح مواطني الدولتين."

وطبقاً للاتفاقية، فإنّ «سيمنس» تولت مسئولية التصميم والتصنيع وتسليم كافة المكونات الأساسية للمحطة، مع إضافة خليتين للمحطة وتركيب المحولات الكهربائية وإدارة الموقع، والقيام بالاختبارات اللازمة والتشغيل التجريبي للمحطة المقامة بنظام تسليم المفتاح.

وتقع محطة محولات توشكى والمقامة بنظام تسليم المفتاح، بالقرب من الحدود المصرية-السودانية على بُعد 1000 كم تقريباً من القاهرة، وستلعبان دوراً استراتيجياً في مشروع الربط الكهربي المنتظر بين مصر والسودان والذي يتم عن طريقه ربط شبكة الكهرباء في كلا البلدين معاً من مدينة توشكى المصرية إلى مدينة دنقلة السودانية اعتماداً على خط لنقل الكهرباء يمتد بمسافة 170 كيلومتر تمثل طول خط الربط الكهربي. ومع تفاوت أوقات الذروة في كلا افي البلدين الشقيقين، سيساعد مشروع الربط الكهربي على تعزيز امكانيات التبادل الكهربي، والمساعدة على دعم القدرات الكهربية والتنمية الاقتصادية في كل من مصر والسودان.

ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار الخطة القومية لتبادل الطاقة والربط الكهربي بين مصر والدول المجاورة، مع تفعيل التعاون المصري-الأفريقي المشترك في العديد من المجالات، والتي تأتي الطاقة في مقدمتها أنّ المحطة الأخيرة في توشكى تمثلان المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق الذي سيتيح الطاقة الكهربية لمزيد من المواطنين، مع خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الاستهلاكي وقطاع الأعمال السوداني بما يدعم عمليات التنمية المستدامة في كلا البلدين.