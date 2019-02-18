شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تخصيص قطعتي أرض لـ«معهد أزهري ومحطة صرف» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعتي أرض بمركزى شبراخيت وكفر الدوار لإقامة معهد أزهرى ومحطة صرف صحى عليها.

وأوضح «المحافظ» موافقة «مدبولى» على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبلغ مساحتهما 1060 مترًا، بقرية شبراريس في مركز شبراخيت، وذلك وفق القرار 166 لسنة 2019م، لإقامة معهد أزهرى عليها.

كما وافق رئيس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بقرية الكنايس بمركز كفر الدوار، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى عليها.عامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وذلك طبقًا للقرار رقم 147 لسنة 2019م.