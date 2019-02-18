شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعيات الأهلية: حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية.. وإرسال نتائجه للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية بمحافظات مصر، مساء الأحد، وناقش خارطة الطريق للاتحاد العام بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على عدد من التعديلات المقترحة من أكثر من خمس أعضاء المجلس حول بعض مواد الدستور.

وقرر المجلس خلال اجتماعه، البدء في خارطة الطريق بمحافظات مصر والتي تبدأ من اليوم ولمدة شهر في عقد لقاءات يُدعى إلى حضورها أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والتعاونيات والنقابات والتنظيمات النسائية والشبابية وذلك لفتح حوار مجتمعي حول التعديلات وبعد الانتهاء من الحوار المجتمعي سيتم إرسال نتائجه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لعرضها على اللجنة التشريعية لدراستها.

وأوضح الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بتخصيص جلسة من جلسات الاستماع لمنظمات المجتمع المدني لعرض المقترحات لمناقشتها مع اللجنة التشريعية.

وأشار الاتحاد إلى أنه في حالة موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على التعديلات المقترحة وفور دعوة الرئيس للاستفتاء الشعبي على الدستور سيقوم الاتحاد بإطلاق مبادرة «انزل شارك مصر الأهم» بدعوة المواطنين لممارسة حقهم الدستوري للاستفتاء على التعديلات المقترحة.