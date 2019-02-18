شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الصيد وفتح ميناء الصيد بالبرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استانف الصيادون بكفر الشيخ عملية الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية، كما تم فتح ميناء الصيد ببرج البرلس أمام مراكب الصيد، وكانت مدن وقرى المحافظة قد شهدت ليلا أمطار غزيرة وبرق ورعد حتي الصباح، إضافة للانخفاض الشديد في درجة الحرارة.

وقال المهندس محمد عبدالله، مديرعام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة للمصري اليوم، إن المحافظة شهدت اليوم تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية كما أن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات بسقوط الأمطار اليوم بعموم المحافظة.