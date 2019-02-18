شكرا لقرائتكم خبر عن أكسا مصر تحصل على لقب «Top Employer» لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم الإعلان رسميًا عن حصول «أكسا مصر» على لقب «Top Employer» ضمن تصنيف أفضل أصحاب الأعمال لعام 2019 من مؤسسة «Top Employers Institute»، وبذلك تكون هي شركة التأمين الوحيدة الحائزة على هذا اللقب. ويتم تصنيف الشركات كأفضل أصحاب أعمال تقديرًا لجهودها المبذولة في سبيل توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها من خلال تبني فريق إدارة الموارد البشرية لأساليب متقدمة تضع الأفراد العاملين في المقام الأول.

ومن منطلق مكانتها كشركة تأمين عالمية، قامت أكسا بتغييرات جذرية في كيفية استقطاب الكوادر الموهوبة، وتنميتها والاحتفاظ بها، مع زيادة التركيز على الحفاظ على الانسجام العام في بيئة العمل وفعالية أداء المهام المطلوبة وضمان سلامة ورفاهية جميع الموظفين. وتسعى أكسا نحو تحقيق استراتيجيتها المتمحورة حول الأفراد العاملين، من خلال قيمها الأربعة الأساسية: العميل أولاً، النزاهة، الشجاعة، والتعاون الدائم كأفراد شركة واحدة.

ومن أجل أن تحصل شركة مثل «أكسا مصر» على الاعتماد وتتمكن من الفوز بلقب «Top Employer»، لم تقف عند حد تقديم رواتب ومزايا فحسب؛ فقد ركزت جهودها على ضمان توافر عدة عوامل هامة أخرى مثل: فرص التطوير الوظيفي، والتأكيد على تحقيق التوازن بين الحياة والعمل، بالإضافة إلى حرية ومسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل، وتقدير الإنجازات والمساهمات المميزة.

هذا وقد صرح أيمن قنديل- الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر- أن: «هدفنا في أكسا مصر موجه دائمًا إلى تمكين موظفينا ودعم مسارهم في التنمية، سواء من الناحية الشخصية أو المهنية، وذلك من خلال تبني استراتيجيات تعطي الأولوية للأفراد العاملين من أجل الحفاظ على بيئة عمل صحية وإيجابية. نحن فخورون بنجاحنا في الحصول على لقب»Top Employer«كأحد أفضل أصحاب الأعمال لعام 2019».